Kredite 22.11.2023

Viele Klein-Finanzierungen

Zwei Drittel aller Kunden spezialisierter Anbieter wie Klarna oder PayPal nutzen in Deutschland die Ratenfinanzierung für niedrige Einkaufssummen bis 500 Euro.

Laut einer neuen Online-Umfrage des Vergleichsportals Verivox verwenden vor allem Jüngere Ratenzahlung über Online-Bezahldienste - sogenannte 'Buy now, pay later'-Modelle (BNPL).



So werden laut Umfrage mit BNPL-Finanzierungen von Zahlungsdienstleistern wie PayPal oder Klarna in zwei von drei Fällen geringe Einkaufssummen bis 100 Euro (22 Prozent) oder von 100 bis 500 Euro (44 Prozent) bezahlt.



Bei den 18- bis 39-Jährigen hat rund jeder Dritte schon mindestens einmal eine Ratenfinanzierung bei einem der Online-Zahlungsdienstleister in Anspruch genommen. In den höheren Altersgruppen fällt dieser Anteil mit 23 Prozent bei den 40- bis 59-Jährigen und mit nur noch 17 Prozent bei den Befragten ab 60 Jahren wesentlich niedriger aus.



Händlerfinanzierungen (36 Prozent) und Ratenkredite (34 Prozent) haben je etwas mehr als ein Drittel der Befragten schon mindestens einmal abgeschlossen. Dabei fällt der Anteil von Kleinstkrediten wesentlich niedriger aus. Während die Händlerfinanzierung noch in 34 Prozent aller Fälle für Einkäufe bis 500 Euro verwendet wird, dienen Ratenkredite meist der Finanzierung größerer Konsumwünsche. Die Mehrheit (53 Prozent) der Befragten nimmt Ratenkredite für Beträge über 5.000 Euro auf.



Laut Schufa wurden 2022 insgesamt 42 Prozent aller neu abgeschlossenen Finanzierungen auf Summen unter 1.000 Euro per Klein- und Kleinstkredit getätigt. Der BNPL-Boom begünstigt diesen Trend. Denn Klarna- und PayPal-Kunden schließen besonders häufig eine Finanzierung ab. Mehr als jeder Fünfte hat die Ratenfinanzierung bereits sechs bis zehn Mal (elf Prozent) oder sogar über zehn Mal (zehn Prozent) in Anspruch genommen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Kredit #Zahlsysteme #Paypal #Klarna #Studie







Auch interessant!

Bausparen wieder attraktiv

Die Anzahl an Bausparverträgen in Österreich steigt und steigt - zwar sind wir noch nicht zurück im Berei...



Kredite wesentlich teurer

Im Marktdurchschnitt sind Ratenkredite aufgrund der Zinswende inzwischen um 35 Prozent teurer als Anfang ...



USA: Schuldenberg

US-Amerikaner haben mehr Schulden als jemals zuvor. Laut der Federal Reserve Bank of New York ist der Sch...



Sumup erhält weitere 330 Mio.

Der von zwei Deutschen gegründete britische Zahlungsdienstleister Sumup h erhält von Investoren eine Fina...



Online statt in der Filiale

Niederlassungen von Finanzdienstleistern sterben aufgrund der digitalen Möglichkeiten aus, wie eine aktue...



Mehr Finanzierung, weniger Verträge

Die Bausparkassen haben in Österreich weniger Neuabschlüsse als zuletzt verbuchen können. Dafür geht das ...