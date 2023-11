Aktuell 02.11.2023

Medienfinanzierung mit Spenden funktioniert nicht

'Tag Eins' sollte als neue Zeitung im Internet in Österreich für Qualität abseits der reißerischen Schlagzeile funktionieren. Das Geld haben potenielle Leser aber nicht dafür über gehabt.

1000 Spender sollten den Start begleiten, 150 sind es tatsächlich geworden. Nun sucht Tag Eins eine neue zündende Idee, um sich eine Zukunft zu geben. Doch wieder einmal hat sich damit gezeigt, dass es neben der Werbefinanzierung von ansonsten 'kostenlosen' Medien im Internet wenig Möglichkeiten existieren. Im Fall von Tag Eins ist das sicher auch deshalb schwer, weil das Medium neu und unbekannt ist, die Medienmarke also zusätzlich zum Vertrauen in eine Zahlung erst aufgebaut werden müsste.



Tag Eins Spendenkampagne

Geld(not) und Förderungen



Wie Tag Eins künftig aussehen wird, kann man noch nicht abschätzen, die Redaktion läßt vorerst Gastbeiträge weg und geht reduziert weiter. Das Ziel an Spendern ist aber so weit weg, dass darüberhinaus auch noch andere Ideen notwendig sein werden. Insbesondere deshalb, weil auch eine Förderung des Staates offen ist, die an entsprechenden Einnahmen (bzw. eigentlich: Ausgaben) hängt und sonst nicht abgerufen werden kann. Das verknappt die finanziellen Möglichkeiten des Projektes weiterhin.

