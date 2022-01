Aktuell 13.01.2022

Über 2000 Insolvenzen aufgespart

Das hätten wir uns lieber erspart: Tausende Unternehmen sind eigentlich insolvent, werden aber durch die Krise getragen. Der AKV sieht aber trotzdem keine Insolvenzwelle auf uns zukommen.

Gegenüber der APA wurden Zahlen zur Wirtschaft in Österreich kommuniziert, die wenig erfreulich sind: 2200 Konkurse würden eigentlich anstehen, die nicht als Pleiten in der Statistik stehen. Mit den Corona-Hilfen ist ein Stau an Insolvenzen entstanden.



Diese Pleiten würden nun langsam 'abgebaut', ein Aufholprozess bei den Konkursen sei im Kommen. Allerdings keine richtige Insolvenzwelle, die Normalität kommt also wieder zurück.



Gleichzeitig meldete der Arbeitsminister gestern besonders gute Zahlen vom Arbeitsmarkt. Zwar gibt es Effekte der Kurzarbeit, die Beschäftigung ist aber hoch wie lange nicht - ganz im Gegensatz zu den Annahmen der Krise, die auf die Jobs durchschlagen hätte können. Davon sind wir weit entfernt.

