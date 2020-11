Aktuell 06.11.2020

Überförderung und Überforderung

Die neuen Hilfen für Betriebe in der Pandemie erfreuen die einen und erzürnen die anderen: Lobbyisten mit Kanzlernähe kommen näher an die Fördertöpfe.

Die neuen Hilfen im Lockdown ersetzen 80% des Umsatzes, heißt es. Im Kleingedruckten steht, dass das nur für jene Betriebe gilt, die durch den Lockdown direkt betroffen sind, also die schließen mussten. Das sind Gastronomie, Hotels und Kulturbetriebe. Jene, die im letzten Jahr im November Umsatz verbuchen konnten, bekommen diesen November 80% ausbezahlt. Und können weiter Lieferdienste betreiben und sich das nicht erforderliche Personal per AMS-Kurzarbeit zusätzlich bezahlen lassen. Und, auch das ist bei Schließung klar, das nicht notwendige Material für Speisen etc. auch noch einsparen. Dass da leicht eine Überförderung zustande kommt, ist logisch.



Dass die gesamte Wirtschaft Schaden durch den Lockdown nimmt, zeigen schon die Wirtschaftsdaten. Und jene indirekt Betroffene, deren Stimme nicht so laut an die Schalthebel der Macht gelangt. Zuliefernde Betriebe und jene, die indirekt betroffen schließen oder reduzieren mussten, erhalten keine Umsatzentschädigung. Maximal ein Fixkostenzuschuss könnte ein wenig helfen - alles weit weg von dem, was den 'direkten' Opfern großzügig geschenkt wird. Viele sind jetzt schon überfordert und denken an die Schließung. Darunter sind übrigens auch viele Hotels in den ländlichen Bereichen, die üblicherweise kaum Geschäft im November haben bzw. da sogar zu haben. 80% von keinem Umsatz im letzten Jahr ist nämlich ebenfalls recht dürftig.

